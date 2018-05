Kaysar, do BBB18, fará vaquinha online para trazer família para o Brasil

VAKINHA PRO KAYSAR: HOJE será aberta, com o apoio dos fãs do Brasil inteiro, uma vakinha para que @kaysar.dadour consiga 400 mil reais para, finalmente, conseguir trazer sua família ao Brasil! Depois de muito relutar, o sírio mais amado do nosso país, em live dessa madrugada, disse SIM como resposta à iniciativa! Os fãs, na verdade, querem arrecadar 1 Milhão de reais, o equivalente ao prêmio do BBB18, que ele merecia! Aqui o momento em que ele aceita o apoio e diz: “Seja o que Deus quiser!”. Tô nessa!!! 🙏🙏🙏

