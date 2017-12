Karol Conka presencia assédio em hotel no Rio: ‘Dei na cara dele’

Karol Conka usou a sua conta do Instagram nesta segunda-feira para relatar uma situação de assédio que presenciou durante a estadia em hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro. Após um homem estrangeiro, que também estava hospedado no local, passar a mão e xingar duas mulheres na área da piscina, a cantora curitibana interviu: “Estamos aqui no Sheraton curtindo no final de trabalho para chegar esse gringo. A gerência do hotel diz que não resolveu muito e quem resolveu fui eu. Dei na cara dele”, afirmou.

Em vídeos postados no Instagram Stories, Karol condenou o procedimento do hotel. “A medida que deveria ser tomada pelo Sheraton é a seguinte: se o cara passou a mão nas meninas e fez gestos obscenos, retire-o do local que está todo mundo curtindo. Só falta dar beijinho na testa do tarado”, repreendeu a rapper. “Quando você se cala diante de uma situação de abuso ou agressão, você é cúmplice. Reaja, faça alguma coisa. Não fique do lado do agressor, por favor.”

Na manhã desta terça-feira, Karol ainda postou uma mensagem na mesma rede social, reiterando: “O Hotel Sheraton está despreparado para lidar com situações de abuso e violência e prefere proteger tarado gringo do que oferecer proteção para mulheres em lazer. Já sabemos que no Brasil nada se resolve. É um país estuprado e carente. É nós por nós! Aqui, o dinheiro do gringo vale mais do que qualquer coisa”, escreveu.