Justin Bieber será o cupido em novo filme de animação

Justin Bieber emprestará sua voz ao cupido em um filme de animação, ainda sem nome, anunciado nesta terça-feira. Além de dublar, o cantor também atuará como produtor executivo do longa — seguindo os passos de sua ex-namorada, Selena Gomez, produtora da série 13 Reasons Why. As informações são do site da revista Entertainment Weekly,

“Quando apresentamos o projeto ao Justin, ele ficou bastante empolgado”, disse Scooter Braun, cofundador dos estúdios Mythos, responsável pela animação. “Para a nossa sorte, ele conhece um pouco sobre amor e delinquência”. Bieber e Braun já trabalharam juntos no documentário Never Say Never, sobre a turnê homônima do cantor.

O músico comemorou a novidade com os fãs no Instagram. Na rede social, ele compartilhou um esboço do deus grego do amor com os cabelos estilizados à la Bieber, junto com a a hashtag #cupidmovie.