Justin Bieber atira celular de fã no chão. Confira o vídeo

Justin Bieber jogou no chão o celular de um fã que tentava tirar uma foto com ele. Longe dos palcos, o cantor foi abordado pelo homem enquanto saía de um jogo de futebol em Playa Vista, na Califórnia, no último fim de semana. Uma testemunha gravou o momento e o vídeo, como de praxe, viralizou na internet.

Nas imagens, o homem se aproxima de Bieber enquanto o músico caminha para o seu carro. Ele estende o braço segurando o celular para tirar uma selfie com o cantor, que empurra o aparelho para longe. O fã, então, perde o equilíbrio ee deixa o celular cair no chão. Aparentemente, o smartphone não sofreu nenhum dano, pois o homem o recolhe do chão e ainda tenta fazer fotos a distância de Justin Bieber.

O canadense protagonizou diversos ataques de estrelismo. Recentemente, ele atropelou um fotógrafo que tentava fazer uma imagem sua sem consentimento. Bieber está longe dos palcos desde agosto de 2017, quando cancelou a turnê Purpose para tirar um sabático.