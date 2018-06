‘Jurassic World’: cortada cena em que personagem saía do armário

A atriz Daniella Pineda, que estreia na franquia Jurassic World como a veterinária de dinossauros Zia Rodriguez, revelou que uma cena em que sua personagem revelava ser lésbica for cortada do longa.

“Eu entendi por que eles cortaram — por causa do tempo. Na cena, sou eu e o Chris Pratt e nós estamos em um veículo militar com vários mercenários”, contou em entrevista ao site Build. “Eu olho para o Chris e digo: ‘Queixo quadrado, boa estrutura óssea, alto, músculos. Eu não saio com homens, mas, se saísse, seria com você. Me daria nojo, mas eu sairia.'”

A personagem de Pineda é uma veterinária que decide ajudar o protagonista Owen (Pratt), a salvar os dinossauros em meio a uma erupção vulcânica. “Eu amo essa cena porque estou olhando para Chris Pratt, o cara mais atraente do mundo, e estou falando que ficaria enojada. Tudo bem, porque eu estava dentro da personagem, mas eles cortaram”, reforçou a atriz.

Com direção de J.A. Bayona, o segundo filme da franquia Jurassic World tem estreia marcada para esta quinta, 21 de junho. Na prática, no entanto, o filme já está em cartaz desde a quinta-feira passada. O longa entrou em pré-estreia em centenas de sala e teve 625.000 ingressos vendidos, deixando para trás Oito Mulheres e um Segredo.