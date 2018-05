Junno, namorado de Xuxa, dedica música a Alda Meneghel

Voa Voa passarinho Passaro mais lindo Acorda e voa Voa Um sonho distante Acima do horizonte Acorda, a vida é boa O sol ta com saudade de te ver passar O dia ainda é noite sem voce chegar E a lua perto de voce fica tão calma… Alda Entao acende a luz eu quero o seu olhar Eu tenho tanta coisa boa pra falar Dizer que o meu amor por voce vem da alma… Alda Voa Voa passarinho Passaro mais lindo Acorda e voa Voa Um sonho distante Acima do horizonte Acorda, a vida é boa Quero ver de novo o seu sorriso Ouvir voce falando em meu ouvido Eu precisando tanto desse abraço Agarrado em voce, vendo tv Do seu lado….

