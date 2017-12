Judi Dench comemora 83º aniversário com bolo de 30 reais

Judi Dench dispensou ostentações, e comemorou seu aniversário de 83 anos com bolo de chocolate de 7,00 libras (cerca de 30 reais) da loja M&S. Popular, a sobremesa Colin the Caterpillar era presença garantida nas festas de aniversário infantis dos anos 1990, e se tornou um símbolo da cultura britânica quase tanto quanto a atriz.

Cerca de 7 milhões do bolos em formato de centopeia foram vendidos ao longo dos anos, segundo o site Daily Mail. A foto de Dench com a sobremesa conquistou a internet, encantada com a simplicidade da atriz, cujo patrimônio está avaliado em 26 milhões de dólares (aproximadamente 85 milhões de reas).

Happy birthday my beautiful, wonderful, inspirational Mama. pic.twitter.com/U4loHkRAMh — Finty williams (@finty_williams) December 10, 2017

Atualmente, Judi Dench está em cartaz nos cinemas com os filmes Victoria e Adbul e Assassinato no Expresso do Oriente.