‘Judas era um ser humano’, defende ator de ‘Maria Madalena’

Maria Madalena, de Garth Davis, apresenta uma versão diferente de Judas Iscariotes, o discípulo traidor, aqui interpretado pelo ator francês Tahar Rahim (de O Profeta, de Jacques Audiard): é um homem de família traumatizado e com pressa de ver a revolução prometida por Jesus Cristo (Joaquin Phoenix), já que acredita que, com ela, poderá rever a mulher e a filha, mortas em decorrência da exploração romana.

O ator inglês Chiwetel Ejiofor vive Pedro, que mais tarde seria o fundador da Igreja Católica e que no filme resiste à presença de Maria Madalena no grupo. Os dois atores conversaram com o site de VEJA sobre essa nova versão dos personagens bíblicos.