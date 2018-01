José Padilha estreará filme americano no Festival de Berlim

O filme Entebbe, dirigido por José Padilha, foi escolhido para integrar a seleção oficial do Festival de Berlim, anunciou o evento nesta segunda-feira. Junto com o longa, uma coprodução entre Estados Unidos e Reino Unido, foram adicionados outros cinco filmes à seleção: Unsane, de Steven Soderbergh, Museo, estrelado por Gael García Bernal, Ága, de Milko Lazarov, e Season of the Devil, de Lav Diaz.

Entebbe é inspirado no caso real do sequestro de um avião da Air France que ia de Tel Aviv para Paris, em 1976. O longa é estrelado por Rosamund Pike (Garota Exemplar) e Daniel Brühl (Adeus, Lenin!).

Padilha já ganhou um Urso de Ouro em Berlim por Tropa de Elite (2007). Entebbe, apesar de fazer parte da seleção oficial do festival, não concorrerá a nenhum prêmio.

O filme Las Herederas, dirigido pelo paraguaio Marcelo Martinessi, também representa o Brasil no festival – o longa é uma coprodução entre o país e Paraguai, Alemanha, Uruguai, Noruega e França. Outros três filmes brasileiros estão na mostra paralela Panorama: Ex-Pajé, de Luiz Bolognesi, Aeroporto Central, de Karim Aïnouz, e Bixa Travesty, de Claudia Priscilla e Kiko Goifman.

A 68ª edição do Festival de Berlim acontece entre 15 e 25 de fevereiro de 2018.