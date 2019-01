‘Jon Snow’ sobre ‘Game of Thrones’: choro, cansaço e noites mal dormidas

O iminente fim de Game of Thrones certamente deixa os fãs tristes. Mas esse não é o caso de Kit Harington, intérprete de Jon Snow. Em entrevista à versão australiana da revista GQ, o ator afirmou que “a última temporada da série parece ter sido feita para nos destruir”. As longas horas de filmagem e a saudade de casa fizeram com que as últimas semanas de gravação fossem especialmente difíceis para Harington. A derradeira temporada do seriado chega à HBO em abril.

“Todo mundo estava acabado no final. Eu não sei se estávamos chorando de tristeza porque estava acabando ou porque foi exaustivo. Nós estávamos privados de sono. Parecia que tudo foi feito para fazer você pensar ‘certo, estou muito cansado disso’. Eu lembro de todos dizendo no final ‘já deu. Eu amo isso, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, vou sentir falta, mas já deu’”, contou.

Após oito temporadas de batalhas épicas e gravações exaustivas, a possibilidade de levar uma rotina mais tranquila é o alívio de Harington. E isso já está previsto em seu próximo projeto – estrelar a peça True West, escrita por Sam Shepherd, em Londres. “Eu acho que as pessoas que não trabalham com cinema ou televisão não sabem como é desorientador estar longe de casa o tempo todo”, desabafou. “O processo de ir ao trabalho, passar um dia com seus colegas, voltar para a sua família, cozinhar, ter coisas na geladeira… Parece estranho dizer, mas é por isso que eu estou mais ansioso. Após nove anos, estarei em casa. Em um lugar. Estável.”

Apesar de ter revelado que ainda gosta de ser reconhecido na rua, o ator afirma que “a maioria dos atores, apesar do que eles dizem, estão buscando fama. Procurando notoriedade. Porque essa é a meta, não é? Estar no tapete vermelho. Em uma premiação. Ser parado por pessoas na rua. E eu tive isso nos últimos nove anos. E eu acho que teria algo errado comigo se ainda quisesse isso.”

Sobre o final de uma era, Harington diz que o peso saiu de seus ombros. “Está acabado agora. Eu posso ficar orgulhoso disso. Nós temos oito temporadas, e elas podem ficar na prateleira de casa até o final dos tempos”, brincou.

O britânico também relembra outro grande presente de Game of Thrones: sua esposa, Rose Leslie, intérprete de Ygritte, par romântico de Jon Snow. “Não sei se Rose e eu teremos filhos, mas se tivermos, eles saberão. Eles poderão ver como seus pais ficaram juntos. O que é um pensamento maravilhoso, de verdade.”

Romântico, o recém-casado ainda aproveitou para agradecer. “Eu agradeço à série por tudo. Mas, principalmente, por ter me apresentado a ela.”