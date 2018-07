Johnny Depp é acusado de agredir membro de equipe de filme

Johnny Depp foi acusado de agredir um membro da equipe de filmagens do filme City of Lies. O assistente de locação Greg Brooks abriu um processo contra o ator, o diretor e os produtores do longa, alegando que Depp deu dois golpes nas suas costelas, em abril de 2017, dentro do set de gravações.

De acordo com a revista americana The Hollywood Reporter, no dia do incidente, Brooks foi informar o ator que as gravações do filme teriam que ser encerradas no período da noite, por causa de regras locais do set, localizado em Los Angeles. O assistente afirmou que Depp cheirava a álcool e começou a gritar expressões obscenas, antes de agredi-lo.

Depois disso, o ator ainda teria afirmado: “Eu te dou 100.000 dólares para você me dar um soco no rosto”, quando o seu guarda-costas chegou e o tirou do local.

Greg Brooks afirma que um produtor do filme teria pedido para ele assinar um termo alegando que não abriria um processo em função do incidente e depois de negar, foi demitido. Depp ainda não comentou sobre o caso.

Com data de estreia marcada para setembro nos Estados Unidos, o filme City of Lies contará a história da morte do rapper americano Notorious B.I.G. Depp representará um detetive policial responsável pelo caso, que permanece sem solução.