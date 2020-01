Joaquin Phoenix é preso em protesto organizado por Jane Fonda

Os protestos por ações para enfrentar as mudanças climáticas comandados pela atriz Jane Fonda até agora não surtiram o efeito esperado. Mas estão se tornando uma das reuniões de celebridades mais animadas do showbiz americano. E dando trabalho para a polícia, que volta e meia coloca algum astro atrás das grades. Hoje à tarde Joaquin Phoenix, o protagonista de Coringa, e Martin Sheen, pai de Charlie Sheen e protagonista de Apocalypse Now, foram presos na Colina do Capitólio, durante mais uma manifestação da atriz.

Phoenix, aliás, estava ao lado de Jane quando foi levado pelos oficiais. Maggie Gyllenhaal, outra celebridade presente nos protestos, foi ignorada pelos agentes da lei. Atualmente em cartaz com o seriado Grace and Frankie, Fonda tem organizado marchas e piquetes desde outubro do ano passado para pedir cuidado com o clima e protestar contra empresas que ela enxerga como inimigas da ecologia.

O manifesto dessa sexta foi endereçado a instituições bancárias que financiam a exploração de poços de petróleo. Phoenix e Sheen – além da própria Fonda, é claro – não são as únicas celebridades que foram parar na cadeia. Sam Waterston, Lily Tomlin, Rosanna Arquette e Casey Willson também foram presos nos protestos ao longo dos últimos meses.