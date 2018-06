Jamie Foxx diz que foi barrado em musical da faculdade por ser negro

Jamie Foxx relatou um uma experiência traumática que teve com musicais durante o período em que se graduava em Música na United States International University, na Califórnia. O ator americano contou durante o seu programa de entrevistas para a internet, Off Script, que foi proibido de subir ao palco do espetáculo e cantou, durante toda a produção, atrás das cortinas, por ser negro.

“Me chamaram para participar de um espetáculo, porque precisavam de um tenor”, explicou Foxx, sem revelar o nome do musical ou dos estudantes envolvidos na peça. “Eles não me permitiam entrar no palco, mas me deixavam ficar atrás da cortina, porque não havia negros na produção. Então, eu cantava lá atrás, apenas nos momentos da música em que eles precisavam.”

O ator ainda afirmou que essa foi a sua primeira experiência com musicais. Foxx começou a tocar piano com apenas cinco anos de idade e chegou a trabalhar como pianista e líder do coro da igreja em que frequentava no Texas quando era mais novo. Depois de completar o Ensino Médio, o americano ganhou uma bolsa na United States International University, onde estudou música clássica e composição.