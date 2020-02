Internado, locutor Asa Branca está sedado e em estado crítico 

O locutor Asa Branca está internado em São Paulo, em estado crítico e sedado. A informação foi divulgada neste domingo, 2, pela família do apresentador de rodeios em suas redes sociais.

Figura marcante nos principais rodeios do país, Asa Branca, de 57 anos, foi diagnosticado com câncer de boca em 2017. Ele também é portador vírus HIV, descoberto em 2007. “O estado de saúde do nosso querido Asa Branca se encontra bem crítico”, diz a nota, que informa, também, que a alimentação do locutor foi retirada.

Em entrevista a VEJA, em outubro de 2019, Asa Branca creditou seus infortúnios de saúde ao fato de ter torturado e incentivado a violência contra bois e cavalos. Na ocasião, ele admitiu que já jogou “pneu com arame farpado para ensinar cavalo a pular” e que alguns de seus colegas “davam choque na pele do boi”.