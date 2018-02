Império Serrano faz homenagem a Arlindo Cruz

De volta à elite do Carnaval do Rio de Janeiro depois de oito anos, a Império Serrano desfilou na Sapucaí na noite deste domingo e fez uma bonita homenagem a um de seus torcedores mais ilustres, o sambista Arlindo Cruz. Se recuperando de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido há quase um ano, Arlindo não pôde estar na avenida, mas foi lembrado no desfile de retorno da agremiação.

“Esse samba é para ele”, falou, muito emocionado, o filho Arlindinho, um dos compositores do samba-enredo da Império, à TV Globo. “É muito difícil desfilar na escola sem o meu pai, mas a gente vai lutar muito, a gente vai chegar lá. Vamos embora, Império. Vamos embora, pai. Vamos lutar.”

A mulher de Arlindo, Babi Cruz, também participou do desfile, e a filha do sambista, Flora Cruz, foi a terceira porta-bandeira da escola.

Ala especial

Amigos do sambista integraram uma ala especial em homenagem a Arlindo. Antes mesmo da comissão de frente, o grupo de 270 pessoas – que incluía a cantora Maria Rita e a apresentadora Regina Casé – cruzou a Sapucaí, vestindo calça branca e uma camiseta com a foto de Arlindo e a frase “O show tem que continuar”.