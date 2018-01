Filho divulga fotos de Arlindo Cruz no hospital

Arlindo Neto, o Arlindinho, divulgou ontem as primeiras imagens do pai, o sambista Arlindo Cruz, dez meses depois que o cantor e compositor foi internado após sofrer um AVC. “Meu pai está um gato na foto. Não consigo me conter de tanta felicidade”, escreveu Arlindinho em seu perfil no Instagram. As fotos foram realizadas depois que Cruz deu uma retocada no visual.

Um dos grandes nomes do samba, Arlindo Cruz participou do Fundo de Quintal e teve suas composições gravadas por intérpretes como Beth Carvalho, Maria Rita e Zeca Pagodinho – de quem também é parceiro. Entre seus maiores sucessos estão Bagaço da Laranja e Casal Sem Vergonha (ambas gravadas por Zeca) e Jiló com Pimenta (esta na voz de Beth). Cruz também compõe sambas de enredo – a Império Serrano, a Vila Isabel e a Grande Rio estão entre as agremiações que foram para a avenida com criações de sua autoria. Em março de 2017, Cruz sofreu um acidente vascular cerebral em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Socorrido por Babi, sua mulher, ele foi levado para Casa de Saúde São José, na zona sul da cidade.