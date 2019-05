‘Ilha das Flores’ é eleito o melhor curta brasileiro de todos os tempos

Ilha das Flores tem apenas 13 minutos, mas são alguns dos minutos mais famosos do cinema brasileiro. Estudado há trinta anos em aulas de assuntos tão diversos quanto biologia, consciência ambiental, jornalismo e cinema, em escolas e faculdades, o curta-metragem documental de Jorge Furtado enfim ganhou oficialmente um título que já carregava no boca-a-boca: o de “melhor curta-metragem brasileiro de todos os tempos”.

Quem o concedeu a honraria, em lista divulgada neste domingo, 5, foi a Associação Brasileira de Críticos de Cinema – Abraccine, que realizou uma votação entre críticos, professores e pesquisadores de diversas regiões do país como parte de um projeto que culminará no livro Curta Brasileiro – 100 Filmes Essenciais, produzido em parceria com o Canal Brasil e a editora Letramento.

Ilha das Flores, vencedora do Urso de Prata em Berlim em 1990, ocupa o primeiro lugar contando a história de um aterro sanitário em Porto Alegre, desde o comércio de legumes até o consumo, o descarte e o destino do lixo doméstico entre porcos e pessoas que vivem às margens do “lixão”.

A lista também contempla nomes como Glauber Rocha, com o curta Di (1977), e Andrea Tonacci, com seu Blablablá (1968). A obra mais recente no compilado de 100 títulos é Guaxuma, de Nara Normande, lançado em 2018.

O livro, organizado por Gabriel Carneiro e Paulo Henrique Silva, está previsto para o segundo semestre de 2019 e será distribuído em formato de luxo, com ensaios detalhando cada um dos filmes, além de 20 artigos sobre a história do curta-metragem no Brasil. O estudo sobre filmes curtos completa a coleção 100 Melhores Filmes, que já conta com exemplares sobre o cinema brasileiro em geral, o documentário e a animação nacionais.