Idris Elba propõe quarentena anual para ‘lembrar’ tempos de coronavírus

O ator Idris Elba causou controvérsia ao sugerir que, no futuro, a humanidade deveria adicionar ao calendário uma quarentena voluntária para se lembrar da atual crise causada pelo coronavírus. “Eu acho que o mundo deve realizar uma semana de quarentena todos os anos, apenas para lembrar o que temos vivido. Para se lembrar do próximo”, disse o ator em entrevista ao jornal inglês The Independent. Ele ainda comparou o período de isolamento ao processo de hibernação, que levaria pessoas a perceberem que “o mundo não funciona no seu calendário.”

Elba e sua esposa, Sabrina Dhowre, foram diagnosticados com a Covid-19 logo no início da pandemia, sendo uma das primeiras celebridades a contrair a doença. Ambos já estão curados. Apesar de apresentar sintomas leves, o casal disse em entrevista à agência Associated Press que a experiência foi “assustadora e perturbadora” e “mudou suas vidas”.

O casal, nomeado Embaixador da Boa Vontade da ONU, se uniu ao Fundo Internacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento Agrícola para uma ação que destinará 40 milhões de dólares em apoio a trabalhadores rurais durante a pandemia. “Quem vive em uma pequena vila, que ninguém nem sabe o nome, e em casas de um cômodo para seis pessoas, a ideia de distanciamento social é risível”, diz Elba sobre as pessoas que serão ajudadas pelo fundo.