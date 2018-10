Numa segunda-feira aqui, você talvez vá deparar com uma porção de gente jogando Super Mario Bros ou Mortal Kombat na TV afixada na árvore enquanto discute qual é a melhor sour do Brasil. O videogame, um Super Nintendo surrado, instalado só nesse dia, é apenas uma das particularidades do bar, que ocupa desde o ano passado o imóvel de um antigo cartório. Com paredes grafitadas e atmosfera underground, espalha mesas e cadeiras no estacionamento em frente à medida que os vizinhos vão encerrando o expediente. A trilha sonora emana de caixas de som a todo o volume e vai de salsa a indie rock. A casa funciona também como distribuidora de cervejas artesanais para outros estabelecimentos, com oferta de cerca de 250 rótulos, todos nacionais. Da cervejaria gaúcha Perro Libre faz sucesso a berliner weisse Sorachi (R$ 30,00, 475 mililitros). Da carioca Hocus Pocus, a preferida é a american pale ale chamada Apa Cadabra (R$ 30,00, 500 mililitros). A paulistana Júpiter está representada pela 10 Lúpulos, uma potente imperial india pale ale (R$ 35,00, 475 mililitros). Levinha, a summer ale da paranaense Maniacs custa R$ 10,00 (350 mililitros). O bar oferece ainda chopes, que jorram de seis torneiras, variam semanalmente e custam a partir de R$ 8,00. Quem não se interessa por cerveja pode recorrer ao negroni (R$ 20,00), ao gim-tônica (R$ 18,00), feito com Tanqueray London Dry, ou ao uísque sour (R$ 18,00). A cozinha expede porções de pastel com recheio de queijo meia-cura e de bolinho de arroz (R$ 19,90 cada uma), entre outras, e dois hambúrgueres. O que leva a alcunha de hops monstro (R$ 26,90) junta um disco de 300 gramas de fraldinha, bacon, queijo prato, alface e tomate. Rua 3, 955, Setor Oeste, ☎ 3215-8162 (84 lugares). 17h/0h (sex. até 2h; sáb. 11h/2h; fecha qua. e dom.). Aberto em 2013.

