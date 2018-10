Harry e Meghan têm dia de praia com surfistas em ação por saúde mental

Príncipe Harry e Meghan Markle visitaram a comunidade OneWave no Havaí nesta quinta-feira, como parte de uma ação em prol da saúde mental. O casal participou de uma roda de conversas anti-energias negativas na praia, e Harry compartilhou algumas de suas experiências pessoais.

“Basicamente, ele nos mostrou que se abrir e falar sobre suas emoções é um sinal de força, não fraqueza” disse Sam Schumacher, fundador do projeto, ao site da revista People. “Quanto antes procurar ajuda, melhor. Foi o que aconteceu com ele”.

Em 2017, Harry comentou sobre a dificuldade de lidar com a morte de sua mãe, Lady Diana, e como conversar sobre o assunto o ajudou. “Meu modo de lidar com isso era enterrar a cabeça na areia. Rejeitava inclusive pensar em minha mãe, por que em que ia ajudar isso? Somente ia trazer tristeza, não ia trazê-la de volta”, declarou ao jornal The Telegraph. ”Eu comecei a conversar e de repente, toda aquela tristeza que eu nunca tinha processado veio à tona e eu comecei a perceber que tinha muita coisa com o que eu precisava lidar”, disse.

Para participar do círculo anti-energias ruins, Harry e Meghan tiveram de se vestir a caráter — com roupas coloridas e colares havaianos. “Nos vestimos da forma mais louca possível”, explicou Schumacher. “Assim, se alguém te parar na rua para perguntar o que está usando, você terá a oportunidade de falar saúde mental”.

Príncipe Harry e Meghan Markle, participam de encontro com membros do OneWave, grupo de conscientização sobre saúde mental e bem-estar em South Bondi Beach, em Sydney, na Austrália – 19/10/2018

