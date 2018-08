Grupo Franz Ferdinand vem ao Brasil em outubro para dois shows

A banda escocesa Franz Ferdinand volta ao Brasil em 2018, com a turnê do disco Always Ascending, lançado em fevereiro. O grupo fará apenas duas apresentações: em Curitiba e São Paulo.

Na capital paranaense, a banda sobe ao palco da Ópera de Arame no dia 11 de outubro. Os ingressos vão de 100 a 420 reais, e podem ser adquiridos pelo site da Ticketload. Já em São Paulo, o Franz Ferdinand se apresenta no Tom Brasil em 12 de outubro. As entradas, disponíveis no site do Ingresso Rápido, variam entre 95 e 400 reais. O primeiro lote de ingressos para a pista comum já estão esgotados.

Esta será a oitava passagem do grupo escocês pelo Brasil, tendo sido atração da segunda edição do Lollapalooza, em 2013.