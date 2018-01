Greg Kinnear e Diane Lane entram para elenco de ‘House of Cards’

Os atores Diane Lane e Greg Kinnear entraram para o elenco da sexta e última temporada de House of Cards, da Netflix. A dupla chega para reforçar o seriado após a demissão de Kevin Spacey, acusado de assédio sexual.

Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, tudo que se sabe até o momento é que os atores serão irmãos na trama. Robin Wright, que interpreta Claire Underwood, será a nova protagonista.

As acusações contra Spacey levaram a Netflix a pausar a produção da série para repensar o roteiro. O atraso e a mudança custaram ao canal de streaming uma perda de 39 milhões de dólares. House of Cards retomou as gravações nesta semana.

Ainda não se sabe qual será o recurso usado para explicar a ausência do personagem Frank Underwood da trama. Porém, nos livros de Michael Dobbs, que serviram de inspiração para a série, Frank morre. No total, a conclusão do seriado terá oito episódios.