Grávida, Patricia Abravanel deixa programa e Dudu Camargo assume

Grávida de oito meses, Patricia Abravanel só deve continuar trabalhando até a próxima semana no programa de seu pai, Silvio Santos. Quando a apresentadora entrar de licença-maternidade, o SBT já planeja um rodízio para apresentar o Jogo dos Pontinhos, quadro bastante popular que já chegou a liderar a audiência aos domingos. O único nome confirmado até agora é o de Dudu Camargo, de 19 anos.

Antes de ficar de repouso, aguardando a chegada da filha, prevista para meados de janeiro, Patricia grava as apresentações que vão ao ar no começo do ano.

Protegido de Silvio, Dudu Camargo já se envolveu em algumas polêmicas em sua curta carreira. Em junho, ao participar do Jogo das Três Pistas, foi implicado em uma tentativa desastrada do dono do SBT de juntá-lo com Maísa Silva, de 15 anos. A adolescente, que trabalha na emissora desde criança, se ofendeu e avisou que não estava lá para arrumar namorado. “É um ultraje, é constrangedor você me submeter a uma situação dessa”, desabafou para o chefe.

Em outubro, o jovem foi demitido da Super Rádio de São Paulo, onde lançara um programa quatro meses antes. O motivo seriam os constantes atrasos e faltas, além da baixa audiência e do pouco interesse dos patrocinadores.

A previsão é que Dudu inicie sua participação no Jogo dos Pontinhos a partir do terceiro domingo de janeiro, mas a produção ainda não anunciou quem mais vai substituir Patricia nos meses de licença-maternidade.