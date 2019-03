Grammy foi mais comentado nas redes sociais do que o Oscar, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Nielsen mostra que o Grammy foi o grande campeão de engajamento nas redes sociais na última temporada de premiações. A empresa monitorou as atividades no Facebook, Instagram e Twitter a partir de três horas antes e até três horas depois dos principais prêmios televisionados entre 1º de agosto de 2018 (dia do VMA, Video Music Awards, da MTV) e 24 de fevereiro de 2019 (entrega do Oscar).

O prêmio musical, exibido em 10 de fevereiro, movimentou mais de 26 milhões de interações, entre comentários, compartilhamentos e curtidas, contra apenas 17,7 milhões do Oscar, que foi a segunda premiação mais popular. Na ocasião, um único post no Instagram da cantora Cardi B., comemorando sua vitória na categoria de melhor álbum de rap, trouxe cerca de 1,6 milhões de engajamentos. Já a performance de Alicia Keys com dois pianos simultâneos atraiu 80.000 interações apenas no Twitter, chegando a provocar um aumento pontual na audiência do canal americano CBS em 10%.

O Oscar ficou em segundo lugar no ranking de eventos mais comentados do período, com 17,7 milhões de interações. Durante a noite, a publicação mais agitada nas redes sociais foi a da atriz Angela Basset, que postou uma foto ao lado do marido Courtney B. Vance no Instagram e teve 515.000 engajamentos. O momento mais comentado, porém, foi o dueto entre Lady Gaga e Bradley Cooper cantando a música Shallow, tema do filme Nasce Uma Estrela que saiu premiado tanto no Oscar quanto no Grammy.

As redes também ajudaram a impulsionar a publicidade de marcas que se associaram aos artistas durante esses eventos. A fabricante de joias Tiffany foi a marca mais lembrada no dia do Oscar graças ao colar usado por Lady Gaga – uma peça contendo um diamante usado por Audrey Hepburn em 1961. No Grammy, quem saiu ganhando foi a MasterCard, que teve um comercial estrelado por Camila Cabello, e, no VMA, a Taco Bell acertou ao patrocinar o prêmio de melhor artista revelação.