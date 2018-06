Grammy aumenta indicados aos prêmios principais para aumentar diversidade

O Grammy aumentará de cinco para oito o número de indicados em suas principais categorias, na maior iniciativa em seus 60 anos de existência para aumentar a diversidade dos concorrentes. As mudanças na premiação, anunciadas nesta terça-feira pela Academia da Gravação, entrarão em vigor na edição de 2019.

Com a expansão, os prêmios de gravação, álbum e canção do ano, assim como o de melhor novo artista, terão oito vagas cada. As outras categorias continuarão tendo cinco indicados.

No início deste ano, o prêmio causou revolta por causa do número baixo de mulheres indicadas, vencedoras e que se apresentaram na cerimônia. Para agravar a situação da Academia de Gravação, o presidente da associação, Neil Portnow também foi criticado por dizer, após a festa, que as mulheres precisavam “se esforçar mais” caso quisessem reconhecimento. Portnow anunciou que deixará o cargo no ano que vem.

O aumento dos indicados ao Grammy segue uma decisão semelhante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que em 2009 aumentou de cinco para 10 o número de indicados a melhor filme no Oscar.