Grammy 2018: Vote no melhor look do tapete vermelho

No tapete vermelho do Grammy, os famosos costumam ousar nos looks, apostando em modelos mais alternativos do que aqueles das premiações de cinema. Cores vibrantes substituíram o pretinho básico usado pelas celebridades no Globo de Ouro — a manifestação em apoio ao movimento #TimesUp, contra o assédio sexual na indústria do entretenimento, ficou por conta de rosas brancas, penduradas nas roupas. Algumas famosas se destacaram no tapete vermelho, com escolhas refinadas e de bom gosto. Escolha abaixo o melhor look do Grammy 2018: