Grammy 2018 tem tapete vermelho ‘florido’ contra o assédio

Ao contrário do Globo de Ouro, que contou com os famosos “de luto”, vestindo preto em manifestação contra o assédio sexual, o Grammy Awards, na noite deste domingo, protestou de maneira mais leve. Muitos dos famosos que passaram pelo tapete vermelho da festa usaram uma rosa branca na lapela e próximo ao decote do vestido ou nas mãos, segurando a flor ou usando para decorar bolsas.

A ação aconteceu em apoio ao movimento Time’s Up, criado por atrizes de Hollywood para combater o assédio. Segundo o site da revista americana Billboard, a manifestação foi planejada pelas executivas Meg Harkins e Karen Rait, da Roc Nation e Interscope/Geffen/A&M Records, respectivamente, depois que elas perceberam que a maior premiação da indústria fonográfica americana ia ocorrer sem que houvesse algo planejado para demonstrar apoio ao movimento iniciado por atrizes de Hollywood.

