Globo encerra contrato de Aguinaldo Silva após 40 anos de parceria

A Rede Globo encerrou a parceria de quatro décadas com o autor de novelas Aguinaldo Silva. “Sem nova obra prevista, a Globo decidiu não renovar o contrato com o autor Aguinaldo Silva”, diz o comunicado oficial divulgado pela emissora. “Ao longo dos mais de 40 anos dessa parceria de sucesso, foram mais de vinte trabalhos em conjunto, entre os quais Império, que ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela em 2014″, finaliza o texto.

O último trabalho do dramaturgo na emissora foi O Sétimo Guardião (exibida entre 2018 e 2019). Criticada, a novela amargou resultados ruins em audiência. Antes mesmo de ir ao ar, o folhetim passou por imbróglios judiciais. Começou quando um dos alunos de um curso ministrado pelo novelista, Silvio Cerceau, falou que a ideia original da novela, o primeiro capítulo e a sinopse eram, na verdade, dos 26 estudantes da turma de roteiristas e não do professor. Na época, Aguinaldo se defendeu nas redes sociais e abriu um processo contra Cerceau. Por fim, pouco antes da estreia de O Sétimo Guardião, Silva recuou e deu crédito aos alunos como coautores do texto.