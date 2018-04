Globo admite erro e reclassifica eliminada do ‘The Voice Kids’

Depois de internautas criticarem o músico Carlinhos Brown por não escolher uma das queridinhas do público para a final do The Voice Kids, a Rede Globo reconheceu um erro na contabilidade dos votos das competidoras e colocou Mariah Yohana, de 9 anos, entre os finalistas do show de calouros infantil pelo time de Brown.

O programa veiculado ao vivo neste domingo mostrou que Mariah e Talita Cipriano chegaram ambas a 45% dos votos depois de Carlinhos Brown escolher Talita como a melhor apresentação do time na tarde e conceder a ela 20 pontos extras. Com o empate, coube ao cantor e compositor escolher quem avançaria à final do The Voice Kids e ele, mais uma vez, escolheu a jovem de 14 anos.

Segundo a Globo, no entanto, não teria havido empate se a contagem dos votos não tivesse sido arredondada. “Numa análise mais detalhada sobre as casas decimais da apuração dos votos, notou-se que, sem o arredondamento, Mariah Yohana teria permanecido na competição, com uma pequena vantagem de 45,05% dos votos, contra 44,82% de Talita Cipriano”, publicou a emissora.

Com o reconhecimento do equívoco, a produção do The Voice Kids decidiu que tanto Mariah Yohana quanto Talita Cipriano estarão entre os finalistas da atração, no programa que vai ao ar no próximo domingo. Também estão no páreo Eduarda Brasil, de 15 anos, pelo time Simone e Simaria, e Neto Junqueira, de 14 anos, pelo time Claudia Leitte.

Críticas nas redes sociais

A escolha de Carlinhos Brown para o representante de sua equipe na final do The Voice Kids causou polêmica nas redes sociais. A revolta foi tanta que as hashtags #CarlinhosBrown e #TheVoiceKidsBrasil ficaram entre os assuntos mais tuitados deste domingo.

Além de criticar o fato de Brown ignorar a decisão do público, os internautas também atacaram o fato de Talita ser muito mais velha que Mariah.

Injustiça… Quem escolhe é o público. Essa é a verdadeira voz Kids (Carlinhos Brown) #TheVoiceKids pic.twitter.com/S0Pu06PaWh — Daniel Alves Maranhão (@07Danielalves) April 1, 2018

A vontade do público foi completamente desrespeitada pelo Carlinhos Brown. Insistiu no erro! Falando de humildade ignorando a vontade do público! #TheVoiceKids — Géssica Santos (@gcsgessica) April 1, 2018

Apesar dos ataques, alguns internautas também elogiaram Carlinhos e disseram que ele não fez sua escolha por pressão do público.