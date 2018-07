Como boa parte dos brasileiros na tarde desta sexta-feira, Glenda Kozlowski chorou após a derrota do Brasil para a Bélgica na Copa do Mundo. A diferença é que ela se emocionou ao vivo, durante transmissão para a TV Globo. Durante um longo discurso, a jornalista exaltou a torcida brasileira que, segundo ela, “em nenhum momento parou de cantar”. Mas saiu calada do estádio ao fim da partida.

As lágrimas vieram quando ela comentou que assistiu ao jogo ao lado de familiares dos jogadores, entre eles Ane, mãe do volante Fernandinho, que fez gol contra no primeiro tempo. “Ela botou a mão na cabeça e falou: ‘Caramba! Foi meu filho, foi meu filho'”, conta Glenda.

“Infelizmente, um toque quase que cruel para quem entende de esporte, bateu no ombro dele e entrou no gol”, defendeu a jornalista. “No intervalo, as famílias se juntaram e começaram a rezar, foi muito bonito, em nenhum momento eles duvidaram que o Brasil podia virar.”

Por fim, ela ponderou sobre a derrota. ““O esporte é assim, eu sou uma ex-atleta, o esporte é cruel. O esporte é isso, um dia feliz, um dia mais triste, mas sempre tem o amanhã.”