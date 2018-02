Gisele após críticas: ‘Cansada de quem distorce minhas palavras’

Gisele Bündchen usou o Twitter nesta quarta-feira para rebater críticas sobre um ensinamento que deu aos filhos. Depois do time de Tom Brady, o New England Patriots, perder para o Philadelphia Eagles na final do Super Bowl, a modelo consolou os dois filhos dizendo: “O papai já ganhou cinco vezes. Os Eagles nunca ganharam antes. Em toda a vida deles, eles nunca ganharam um Super Bowl. Você tem que deixar outras pessoas vencerem, às vezes”, de acordo com o jornal americano USA Today.

A frase final de Gisele foi alvo de críticas e especulações nas redes sociais, onde chegam a sugerir que o New England Patriots deixou o Philadelphia Eagles triunfar, numa sabotagem do jogo. No Twitter, a modelo rebateu: “Só para deixar claro, ninguém ‘deixou’ ninguém ganhar. As pessoas ganham por conta dos seus próprios méritos. Estou cansada de quem distorce minhas palavras para criar um drama que não existe”.

Depois de o time do marido perder a final do Super Bowl, Gisele ainda utilizou o Instagram na segunda-feira para mostrar o espirito esportivo: “Parabéns, Eagles, por ganhar o Super Bowl, que jogo! Parabéns, Patriots por dar o seu melhor e ao meu amor, estamos incrivelmente orgulhosos de você, porque vemos todos os dias o compromisso, o sacrifício e o trabalho árduo que você fez para se tornar o melhor no que você faz. Nós te amamos!”, escreveu.