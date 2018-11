‘Game of Thrones’: última temporada estreia em abril. Confira teaser

A HBO divulgou nesta terça-feira, 13, o mês de estreia e o primeiro vídeo anunciando a oitava e última temporada de Game of Thrones. A série será exibida a partir de abril de 2019, ou seja, daqui a apenas cinco meses, aproximadamente.

Já o vídeo não mostra novas imagens, ou seja, não é exatamente um trailer da próxima temporada. O clipe traz uma compilação de cenas marcantes de anos anteriores, como a Batalha dos Bastardos e os momentos finais de Ned Stark (Sean Bean).

A série é um dos maiores sucessos da história da HBO e um marco da televisão americana, sendo a atual detentora do recorde de prêmios no Emmy. O canal já se prepara para o fim do seriado, e encomendou a gravação de um piloto de uma produção derivada da série, que será protagonizado por Naomi Watts.