Além de narrar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, Galvão Bueno faz chamadas especiais da programação da Globo que segue as partidas. Nesta quarta-feira, durante a vitória do Brasil contra a Sérvia o apresentador se confundiu e chamou a novela Malhação: Vidas Brasileiras de Armação.

“Ainda hoje, capítulo inédito de Armação”, disse antes de se corrigir rapidamente. “Malhação, perdão, Vidas Brasileiras! Voltei no tempo”.

O Twitter, claro, enlouqueceu com a confusão do narrador de 67 anos, e diversos usuários apontaram o erro. Mas Galvão merece um desconto. Afinal, entre 1985 e 88 Armação Ilimitada foi a novela jovem que fez sucesso na emissora. E provavelmente o narrador nunca perdeu tempo assistindo ao atual folhetim teen da Globo.

“Hoje capítulo inédito de ARMAÇÃO”

Cara eu amo uma pessoa e ela se chama Galvão Bueno — detremura 🇧🇷✌🏻 (@detremura) June 27, 2018