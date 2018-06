O jogo do Brasil nesta quarta-feira, 27, contra a Sérvia será decisivo para o futuro do time comandado pelo técnico Tite na competição. A seleção brasileira precisa, ao menos, de um empate para garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018. No limite, até uma derrota ainda pode classificar o Brasil, desde que a Suíça perda para a Costa Rica por um placar igual ou maior. Na escalação, Tite manteve a formação ofensiva das primeiras partidas e respaldou Paulinho e Willian, que ainda não deslancharam na competição. Ele também manteve o rodízio de braçadeira e elegeu o zagueiro Miranda como o terceiro capitão, depois de Marcelo e Thiago Silva. A partida começa às 15h, no Arena Spartak, em Moscou.

Acompanhe minuto a minuto o jogo entre Brasil e Sérvia na Copa da Rússia: