Galo da Madrugada homenageia jornalista da Globo com bonecão

O Galo da Madrugada, o mais famoso bloco do Carnaval de Pernambuco, saiu neste sábado nas ruas do Recife. A previsão para esse ano é que 2 milhões de foliões acompanhem o desfile de 30 trios elétricos, que percorrem 6 quilômetros da capital.

Com o tema “Galo 40 anos, Promovendo o Folclore e a Cultura de Pernambuco”, o bloco homenageia este ano o jornalista da TV Globo Francisco José, que participou da cobertura de todos os desfiles do Galo da Madrugada, fundado em 1978.

José compareceu ao café da manhã do Galo da Madrugada, no Forte das Cinco Pontas, antes do início do desfile. Também participaram do evento o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, o prefeito do Recife, Geraldo Julio, e membros da diretoria do bloco.

O desfile do Clube das Máscaras O Galo da Madrugada começou às 9h deste sábado, mas a multidão só deve se dispersar por volta das 18h30. Este ano, o bloco conta com atrações como Elba Ramalho, Alceu Valença, Vanessa da Mata, Gaby Amarantos, Zé Brown e Fafá de Belém.

Registrado no Guinness Book como “maior bloco de rua do planeta”, neste Carnaval o desfile também relembra antigos compositores, carnavalescos e manifestações culturais de Pernambuco.

Pelo oitavo ano consecutivo, o bloco conta com um camarote da acessibilidade, que garante a participação de pessoas com deficiência, idosas e acompanhantes no Galo da Madrugada. Os 400 lugares são preenchidos pela prefeitura do Recife, por ordem de inscrição.