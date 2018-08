Gal Gadot estreia em ranking de atrizes mais bem pagas; veja lista

Gal Gadot, a intérprete da Mulher-Maravilha, apareceu pela primeira vez na lista de atrizes mais bem pagas organizada pela revista americana Forbes. A atriz israelense aparece na 10ª posição no ranking de 2018, divulgado nesta quinta-feira. No total, as dez atrizes mais bem remuneradas faturaram 186 milhões de dólares entre 1º de junho de 2017 e 1º de junho de 2018.

Os números apresentados são elaborados com base em dados de vários portais especializados em cinema, além de entrevistas com pessoas do meio, e não estão incluídas as taxas de agentes, empresários e advogados, nem impostos.

Confira o top 10:

Scarlett Johansson

A atriz Scarlett Johansson durante lançamento de Os Vingadores – Guerra Infinita em Los Angeles, Califórnia – 23/04/2018

A atriz lidera a lista, posto alcançado após a participação nos filmes da saga Vingadores. Segundo os cálculos, a americana ganhou entre junho de 2017 e junho de 2018 um total de 40,5 milhões de dólares, quatro vezes mais do que no ano anterior, substituindo Emma Stone na primeira posição do ranking.

Angelina Jolie

Angelina Jolie posa para foto no tapete vermelho, antes da premiação do BAFTA, em Londres – 18/02/2018

Segunda na lista, Angelina teve uma renda substancialmente menor em relação a Scarlett, de 28 milhões de dólares, após ter rodado sua participação na sequência de Malévola. O longa está previsto para estrear em 2020.

Jennifer Aniston

A atriz Jennifer Aniston

Em seguida vem Jennifer Aniston, que embolsou 19,5 milhões de dólares graças à publicidade para a companhia aérea Emirates, a marca de água Smartwater e os produtos de beleza de Aveeno. A Forbes indicou que o salário de Jennifer provavelmente aumentará no ano que vem com a produção de uma série da Apple com Reese Witherspoon, na qual cada uma receberá 1,25 milhões de dólares por episódio.

Jennifer Lawrence

A atriz Jennifer Lawrence no tapete vermelho do Oscar 2018

A atriz aparece na quarta posição com 18 milhões de dólares. As principais fontes são seu contrato de garota-propaganda da grife Dior e o retorno aos filmes da franquia X-Men.

Reese Witherspoon

A atriz Reese Witherspoon participa de coletiva de imprensa no anúncio do filme 'Uma Dobra no Tempo', em Hollywood – 25/03/2018

Reese ocupa o quinto lugar, com 16,5 milhões de dólares. A atriz tem conquistado bons resultados com a própria produtora além do sucesso da série Big Little Lies, da HBO.

Mila Kunis

A atriz Mila Kunis durante entrevista no programa do apresentador americano Jimmy Fallon, em Nova York – 20/07/2016

Em sexto lugar, Mila Kunis registra um salário anual de 16 milhões de dólares após ter protagonizado a sequência de Perfeita é a Mãe.

Julia Roberts

Julia Roberts durante lançamento do filme 'Jogo do Dinheiro' no festival de Cinema de Cannes, na França – 12/05/2016

Julia ocupa o sétimo lugar, com 13 milhões de dólares graças ao longa-metragem Extraordinário, que arrecadou quase 310 milhões de dólares em bilheteria.

Cate Blanchett

Cate Blanchett, presidente do júri do 71º Festival de Cannes durante uma coletiva de imprensa – 08/05/2018

A australiana Cate Blanchett recebeu 12,5 milhões de dólares, após estrelar no último ano os filmes Thor: Ragnarok e Oito Mulheres e um Segredo.

Melissa McCarthy

A atriz Melissa McCarthy em uma exibição do filme 'Caça-Fantasmas'

No oitavo lugar, a americana Melissa McCarthy, que estrelou recentemente o filme Alma da Festa e a série Nobodies, é a nona mais bem paga, com 12 milhões de dólares.

Gal Gadot

Gal Gadot

A israelense Gal Gadot ocupa a última posição do top 10, com 10 milhões de dólares, graças ao novo filme de Mulher-Maravilha e ao contrato publicitário com a marca de beleza Revlon.