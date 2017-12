Futuro de Gugu Liberato pode ser selado na próxima quarta

Gugu Liberato pode ter seu destino na TV definido na próxima quarta-feira. É quando o apresentador se reúne com a diretoria da Record para discutir a renovação do seu contrato, que está vencendo.

O momento, no entanto, é de impasse. Isso porque a Record quer que Gugu troque de atração. O apresentador que foi, digamos, criado por Silvio Santos no SBT, comanda há décadas programas de auditório na televisão aberta e não quer fazer outra coisa. Mas a emissora, que acaba de extinguir o Legendários e colocar Marcos Mion no comando do reality show A Casa, quer Gugu à frente de outro reality, o Power Couple, de casais. O apresentador resiste.

O investimento da Record em formatos importados de reality show não é novo. Além de Mion, a ex-global Xuxa também trocou um programa de auditório por um enlatado desse tipo, o Dancing Brasil, similar ao Dança dos Famosos do Faustão, um concurso de dança com celebridades e subcelebridades.