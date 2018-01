Framboesa de Ouro: Jennifer Lawrence é indicada como pior atriz

De todas as premiações da temporada pré-Oscar, a que menos deixa os indicados empolgados é o Framboesa de Ouro. Em seu 38º ano, a irônica eleição criada pelo publicitário americano John Wilson, especialista em promover filmes em Hollywood, aponta o que de pior a indústria do cinema produziu. A lista com os concorrentes foi anunciada nesta segunda-feira, um dia antes da nominações da Academia, e não poupou produções milionárias, diretores consagrados e grandes estrelas, como a atriz Jennifer Lawrence, que dividiu a crítica em Mãe!.

Os destaques foram Transformers: O Último Cavaleiro e Cinquenta Tons Mais Escuros, cada um com oito indicações. Logo depois aparece a nova versão de A Múmia, com sete. Além deles, Baywatch e a animação Emoji: O Filme concorrem na principal categoria, a de pior filme. Entre atores e atrizes, ao lado de Jennifer, aparecem nomes de prestígio, como Tom Cruise, Mark Whalberg, Emma Watson, Johnny Depp, Russel Crowe e até os veteranos Anthony Hopkins e Susan Sarandon. Ainda foram lembrados os cineastas Darren Aronofsky (Mãe!) e Michael Bay (da franquia Transformers).

A cerimônia está marcada para 3 de março, um dia antes do Oscar. Confira a lista completa de indicados, incluindo categorias como pior cobinação e pior refilmagem ou sequência.

Pior filme

Baywatch

Emoji: O Filme

Ciquenta Tons Mais Escuros

A Múmia

Transformers: O Último Cavaleiro

Pior atriz

Katherine Heigl – Paixão Obesessiva

Dakota Johnson – Ciquenta Tons Mais Escuros

Jennifer Lawrence – Mãe!

Tyler Perry – BOO! 2: A Medea Halloween

Emma Watson – O Círculo

Pior ator

Tom Cruise – A Múmia

Johnny Depp – Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar

Jamie Dornan – Cinquenta Tons Mais Escuros

Zac Efron – Baywatch

Mark Wahlberg – Pai em Dose Dupla 2 e Transformers: O Último Cavaleiro

Pior atriz coadjuvante

Kim Basinger – Cinquenta Tons Mais Escuros

Sofia Boutella – A Múmia

Laura Haddock – Transformers: O Último Cavaleiro

Goldie Hawn – Viagem das Loucas

Susan Sarandon – Perfeita É a Mãe 2

Pior ator coadjuvante

Javier Bardem – Mãe! e Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar

Russell Crowe – A Múmia

Josh Duhamel – Transformers: O Último Cavaleiro

Mel Gibson – Pai em Dose Dupla 2

Anthony Hopkins – Collide e Transformers: O Último Cavaleiro

Pior combinação

Qualquer combinação de dois personagens, dois brinquedos sexuais ou duas posições sexuais em Cinquenta Tons Mais Escuros

Qualquer combinação de dois humanos, dois robôs ou duas explosões em Transformers: O Último Cavaleiro

Qualquer combinação de dois emojis desagradáveis em Emoji: O Filme

Johnny Depp e sua cansativa expressão de embriagado em Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar

Tyler Perry e tanto seu vestido velho como sua peruca desgastada em BOO! 2: A Madea Halloween

Pior refilmagem ou continuação

Baywatch

BOO 2: A Medea Halloween

Cinquenta Tons Mais Escuros

A Múmia

Transformers: O Último Cavaleiro

Pior diretor

Darren Aronofsky – Mãe!

Michael Bay – Transformers: O Último Cavaleiro

James Foley – Cinquenta Tons Mais Escuros

Alex Kurtzman – A Múmia

Anthony Leonidis – Emoji: O Filme

Pior roteiro

Baywatch

Emoji: O Filme

Cinquenta Tons Mais Escuros

A Múmia

Transformers: O Último Cavaleiro