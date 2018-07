Fora do ar com volta de Datena, Netinho quer ‘Dia de Princesa’ na Band

Netinho de Paula não desistiu dos fins de semana da Band. Embora seu novo programa, Brasil da Gente, tenha durado pouco — ele está fora da programação do domingo da emissora desde o retorno de Datena –, o cantor e apresentador já apresentou um projeto para o canal. A ideia é aproximar o Brasil da Gente, que começou como atração musical, do que fazia no SBT, com o quadro que o tornou conhecido, Dia de Princesa.

Mais que o aval da direção, porém, Netinho deve esperar por patrocínio para voltar o ar.

O pagodeiro ganhou a oportunidade de apresentar um programa no início das tardes de domingo, das 14h às 15h, com a saída de José Luiz Datena, que decidiu se lançar candidato ao Senado. Acontece que Datena, sendo Datena, desistiu semanas depois e voltou ao Morumbi, reassumindo as tardes de domingo da emissora.

Em seu perfil no Instagram, Netinho de Paula segue se descrevendo como “Cantor, compositor, ator e apresentador. Todos os domingos Programa Brasil da Gente na Band TV”.