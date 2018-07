Datena desiste de candidatura ao Senado

O apresentador José Luiz Datena desistiu de entrar na disputa por uma vaga no Senado por São Paulo. Filiado ao DEM, Datena entrou no ar nesta segunda-feira, 9, para apresentar o programa policial Brasil Urgente, na TV Bandeirantes, o que inviabiliza sua candidatura, conforme a legislação eleitoral. Menos de duas semanas depois de anunciar, em um evento na capital paulista, que disputaria o Senado, ele afirmou diante das câmeras que não se sente “preparado” para “ajudar” o país dentro da política.

Logo na abertura do programa, o apresentador ressaltou que sua aparição na TV, por si só, já significava que ele não estará nas urnas em outubro. “É claro que aparecendo na televisão como estou aparecendo agora fica eliminada qualquer possibilidade de eu ser candidato a qualquer cargo eletivo na República Federativa do Brasil. Como eu deveria ser candidato ao Senado brasileiro, é claro que tomar decisão é uma coisa muito difícil porque é extremamente solitário porque você ouve muita gente, mas quem decide é você”, afirmou.

Conforme o parágrafo 1º do Artigo 45 da Lei 9.504/1997, as emissoras de rádio e TV são proibidas de exibir programas apresentados por pré-candidatos a partir do dia 30 de junho de cada ano eleitoral, sob pena de cancelamento do registro da candidatura e pagamento de multa.

Nos últimos dias, o apresentador vinha mantendo conversas com a cúpula do DEM, entusiasta de sua candidatura, e familiares, refratários ao ingresso de Datena na política. Apenas na última semana, em um intervalo de dois dias, ele declarou à colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, que poderia “joaquinizar”, uma referência ao ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, que desistiu de se candidatar à Presidência, e depois confirmou que entraria na disputa.

Por meio de nota, o pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Doria, afirmou que a decisão de José Luiz Datena foi tomada “em comum” acordo e foi influenciada por apelos da família do apresentador. O DEM integra a coligação liderada pelo ex-prefeito de São Paulo. “Datena é um grande valor da televisão brasileira, uma figura humana exemplar e contribuirá para a vida pública prosseguindo à frente de seus programas no rádio e na televisão”, afirma Doria.