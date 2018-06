Filme ‘Sai de Baixo’ sofreu 5 tentativas de assalto no RJ em um mês

A produção do filme Sai de Baixo sofreu cinco tentativas de assalto no último mês, no Rio de Janeiro. Nas ocasiões, os bandidos levaram apenas objetos pessoais dos ocupantes dos veículos, abordados em diferentes pontos da cidade, como a estrada Grajaú-Jacarepaguá e a Avenida Washington Luiz, perto da cidade São João do Meriti.

A VEJA, a assessoria de imprensa do longa — que vai adaptar para os cinemas a série cômica da Rede Globo — afirmou que os incidentes não estão relacionados, a não ser pela falta de segurança da capital fluminense.

Previsto para 2019, o longa será dirigido por Cris D’Amato (S.O.S. Mulheres ao Mar e Confissões de Adolescente). Miguel Falabella e Marisa Orth voltarão aos personagens Caco Antibes e Magda, bem como Rafael Canedo (Caquinho), Tom Cavalcante (Ribamar) e Katiuscia Canoro (Sunday). Outra atriz confirmada no elenco é Cacau Protásio, que interpretará a personagem Edileuza, originalmente vivida por Claudia Jimenez.