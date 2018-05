Cacau Protásio será empregada Edileuza em filme de ‘Sai de Baixo’

Que alegria esse convite pra viver a personagem “Edileuza”no longa Sai de Baixo! @claudiajimenezp parabéns pela sua belíssima carreira, eu sou sua mega sua fã! Você é uma inspiração pra todos nós comediantes! Eu não perdia um dia de sai de baixo! É uma honra e um desafio muito grande fazer esse personagem! Vou dar o meu melhor e fazer com maior carinho! Viva Edileuza , Viva @claudiajimenezp Boa sorte pra nós #gratidão #obrigadadeus #claudiajimenez #saidebaixo #filme #comedia #cinema #presente

