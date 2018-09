Filhos lamentam morte de Mr Catra: ‘Você não desistiu de viver’

Mr Catra, morto neste domingo aos 49 anos, vítima de um câncer no estômago, deixou 32 filhos, entre adotivos e biológicos, gerados com mais de 15 mulheres diferentes. O mais velho, Alan Pedro Costa, 21 anos, conhecido pelo nome artístico MC Alandim, publicou uma foto com o pai no Instagram, afirmando que o músico era “guerreiro”.

“Meu pai, você sempre foi um lutador. Você sempre batalhou pela sua família, pelos seus sonhos, e eu vi como você lutou pela sua vida. Você lutou até onde as suas forças permitiram, você não desistiu de viver. Como um bom guerreiro que é, você aceitou que era hora de acabar a guerra, porque não podemos desafiar o destino. Você merecia o seu troféu e o seu descanso. Nós temos muito orgulho de você, meu pai amado. Você parte, mas deixa o exemplo de vida, de determinação e coragem.

Thamara Oliveira Domingues, que usou as redes sociais ao longo do tratamento do pai para pedir orações, publicou um tributo a Catra. “Hoje minha figura de herói, protetor, meu primeiro amor se foi, o homem mais incrível que tive o privilégio de chamar de Pai se foi”, escreveu no Facebook.

Já as adolescentes Noemi Domingues e Julia Garcia usaram o Instagram para publicar imagens ao lado do pai.