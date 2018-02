Filho de Murilo Rosa foi chamado ao ‘desafio do desodorante’

O ator Murilo Rosa revelou que o filho Lucas, de 10 anos, já foi chamado para participar do “desafio do desodorante”, o mesmo que levou à morte uma menina de sete anos recentemente.

“Semana passada, (o Lucas) me contou que um amiguinho, inocentemente, porque quando um amigo propõe isso na escola, é de uma forma inocente, falou pra fazer esse negócio (desafio do desodorante)“, disse em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, nesta quarta-feira.

Murilo conta que seu filho se negou a participar. “Falei: ‘Ótimo. Guarde isso como exemplo. Tudo o que não for bom pra você, você vai falar ‘Não, muito obrigado. Eu não vou fazer’.”

“Acho que a primeira coisa que a gente tem que ensinar nosso filho é a falar ‘não’. A ter atitude, mesmo, porque a criança é muito vulnerável, fácil de ser influenciada. (…) Mas é difícil falar ‘não’. Acho que nós como pais temos que ensinar a criança a ter atitude, porque ela fica constrangida às vezes”, acrescentou.

“Hoje a internet tem coisas maravilhosas, mas ela divulga o mal”, finalizou.