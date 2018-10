O filho de Alexandre Frota, Mayã Frota, criticou a eleição do pai para deputado federal pelo estado de São Paulo na noite de domingo. “Eu sou filho de um ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou atual deputado federal de São Paulo, não sei”, escreveu Mayã no Twitter.

Mayã Frota é fruto do breve relacionamento entre Alexandre e a personal trainer brasiliense Samantha Lima Gondim mantido em 1988. O novo deputado federal declarou, em diversas entrevistas, que não mantinha contato com o filho. “Ele não foi planejado. Eu não estava preparado para ser pai. Foi muito difícil para mim”, declarou Frota ao site Ego em 2011.

No Twitter, Mayã também afirmou ter sido bloqueado pela conta oficial de Alexandre Frota, que ainda não se pronunciou sobre o caso. “Pelo menos ele agora não vai poder usar como desculpa ‘não tenho dinheiro pra pagar a pensão….'”, escreveu Mayã, após a eleição do candidato. Frota enfrentou acusações na Justiça de Samantha Lima Gondim por não pagar a pensão alimentícia corretamente em 2011.

