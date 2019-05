Filha de Caroline Bittencourt divulga comunicado: ‘Agradecemos o apoio’

A filha de Caroline Bittencourt, Isabelle, de 17 anos, divulgou na noite desta segunda-feira um comunicado assinado por sua família agradecendo o carinho dos fãs após a confirmação da morte da modelo, encontrada no mar durante a tarde. “Agradecemos o apoio e as mensagens de carinho que temos recebido dos amigos e fãs da Carol”, diz o texto, assinado pelas famílias Bittencourt, Barbosa e Sestini. “Essa movimentação de energias enche nossos corações de tanto amor… E é tudo o que nós precisamos nesse momento. Decidimos realizar uma cerimônia íntima reservada apenas aos familiares e pedimos que respeitem nossa privacidade. A missa de sétimo dia será celebrada e divulgada em breve a todos que quiserem transmitir seu afeto e seus sentimentos pessoalmente.”

O corpo de Caroline foi encontrado na região de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A modelo estava desaparecida desde a tarde do domingo 28, quando caiu no mar depois que a embarcação onde estava com o marido, Jorge Sestini, foi atingida por um vendaval na região de Ilhabela, por volta das 16h40, segundo a Marinha. Sestini, que deixou a embarcação em busca da esposa, foi resgatado com vida por volta das 19 horas. O casal seguia rumo ao Pontal da Cruz, em São Sebastião.

Caroline se casou com Sestini em janeiro, em cerimônia em São Miguel dos Milagres (AL). Isabelle é fruto de um relacionamento anterior.

Em entrevista ao Brasil Urgente, da Band, o pai de Caroline, Orley Bittencourt, afirmou que ajudou a tirar o corpo da filha do mar. “Eu pulei na água, ajudei a tirar o corpo dela”, disse. “Estou fazendo isso por ela, porque ela era da mídia, gostava disso, não é do meu feitio fazer declarações, mas isso seria como uma última homenagem para ela.”

Fortes chuvas atingiram o litoral paulista neste domingo. Segundo a Prefeitura de Ilhabela, houve quedas de 300 árvores, destelhamento de casas, deslizamento de terras e alagamentos no município. Os ventos chegaram a 123 quilômetros por hora e o fornecimento de energia chegou a ser cortado. Nesta segunda, a Prefeitura decretou estado de emergência.