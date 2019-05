Pai de Caroline Bittencourt diz que ajudou a tirar corpo da filha do mar

O pai de Caroline Bittencourt, Orley Bittencourt, afirmou na noite desta segunda-feira, 29, que ajudou a tirar o corpo da filha do mar. “Eu pulei na água, ajudei a tirar o corpo dela”, disse em entrevista ao Brasil Urgente, da Band. “Estou fazendo isso por ela, porque ela era da mídia, gostava disso, não é do meu feitio fazer declarações, mas isso seria como uma última homenagem para ela.”

O corpo de Caroline foi encontrado na tarde desta segunda, na região de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A modelo estava desaparecida desde a tarde do domingo 28, quando caiu no mar depois que a embarcação onde estava com o marido, Jorge Sestini, foi atingida por um vendaval na região de Ilhabela, por volta das 16h40, segundo a Marinha. Sestini, que deixou a embarcação em busca da esposa, foi resgatado com vida por volta das 19 horas. O casal seguia rumo ao Pontal da Cruz, em São Sebastião.

Fortes chuvas atingiram o litoral paulista neste domingo. Segundo a Prefeitura de Ilhabela, houve quedas de 300 árvores, destelhamento de casas, deslizamento de terras e alagamentos no município. Os ventos chegaram a 123 quilômetros por hora e o fornecimento de energia chegou a ser cortado. Nesta segunda, a Prefeitura decretou estado de emergência.

No domingo, a modelo publicou em seu Instagram Stories um vídeo curto em que parecia estar em um barco no mar.

Caroline se casou com Sestini em janeiro, em cerimônia em São Miguel dos Milagres (AL). Ela tinha uma filha de 17 anos, Isabelle Bittencourt, de um relacionamento anterior.

Em 2005, Caroline Bittencourt foi retirada junto com o então namorado, Álvaro Garnero, da festa de casamento de Ronaldo com Daniela Cicarelli. Nesta segunda, o apresentador e empresário lamentou a morte da modelo. “Carol foi parte importante da minha vida por cinco anos”, disse em publicação nas redes sociais. “Só posso desejar agora toda força do mundo para o Jorge, que sei que fazia Carol ser uma mulher muito feliz. Para Bella e dona Rosângela, fica todo meu amor, meu ombro e tudo mais que vocês precisarem. Eu estou longe, mas estou perto, ok? Carol, vai em paz, querida.”