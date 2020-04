Festival online de cinema reúne Cannes, Berlim e Veneza

As medidas de isolamento social e quarentena causadas pela pandemia do novo coronavírus fizeram com que muitos festivais, se não todos, fossem cancelados ou adiados. O We Are One: A Global Film Festival vem como alternativa ao marasmo no cinema: em parceria com YouTube e a companhia nova-iorquina de Robert De Niro responsável pelo Festival de Tribeca, Tribeca Enterprises, vinte festivais de cinema se propuseram a lançar um evento digital para exibir alguns dos filmes que estariam em cartaz.

Durante dez dias de programação gratuita livre de anúncios, de 29 de maio a 7 de junho, serão exibidos longas-metragens, curtas, debates e painéis de discussão, conteúdos musicais e documentários de festivais como os de Cannes, Toronto, Berlim, Sundance e Veneza. Os organizadores ainda não divulgaram quais filmes serão transmitidos.

Os espectadores poderão fazer doações destinadas ao combate da Covid-19, que beneficiarão a Organização Mundial da Saúde e outros grupos internacionais que trabalham contra o avanço da pandemia.

“O We Are One une curadores, artistas e contadores de histórias para entreter e aliviar audiências mundo afora”, disse Jane Rosenthal, coordenadora da Tribeca Enterprises, em comunicado. “Ao trabalhar com nossos festivais parceiros e com o YouTube, esperamos que todos tenham um gostinho do que faz cada festival ser único e possam apreciar a arte e o poder do cinema.”

O evento não pretende ser visto como um substituto às mostras individuais – muitas ainda sem certeza de que ocorrerão este ano devido à pandemia –, mas como uma possibilidade de salvar o que for possível de cada uma delas a partir de uma programação única e paralela à que era esperada de cada festival.

O chefe administrativo do YouTube, Robert Kyncl, diz estar orgulhoso em hospedar “um evento que nunca foi feito antes de conteúdo fantástico e gratuito a fãs ao redor do mundo”. O festival estará disponível na página youtube.com/weareone.