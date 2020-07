Festa do pijama: Emmy 2020 será virtual e terá traje ‘informal’

Após anunciar os indicados ao Emmy 2020, a produção do maior prêmio da televisão americana mandou uma carta aos convidados informando que a cerimônia deste ano será virtual. O texto ainda pede para que se preparem para participar de casa e usem o traje que considerarem mais “confortável”.

Apesar da abertura gradual nos Estados Unidos, que prevê a reabertura dos cinemas, aglomerações ainda são proibidas. Assim, as próximas premiações terão de mudar a sua tradicional entrega de prêmios. “Como você provavelmente adivinhou, não vamos pedir para que venha ao Microsoft Theatre no centro de Los Angeles. Nós vamos até você!”, diz a carta publicada pela revista americana Variety.

O comunicado ainda informa que mais detalhes sobre o evento estão sendo discutidos. Não se sabe ainda, por exemplo, se os vencedores serão informados com antecedência ou se serão capturadas imagens ao vivo deles em suas casas. A produção afirma que estão trabalhando em conjunto para poder filmar os indicados no conforto de seus lares, com os “entes queridos ou com quem mais preferir”. “Estamos explorando a tecnologia de ponta para permitir o uso de boas câmeras e iluminação e esperamos trabalhar com você para produzir seus momentos únicos na tela”, diz.

O traje obrigatório de gala foi abolido nesta edição. Por ser uma cerimônia virtual, e os indicados morarem em diferentes estados americanos e também outros países, há uma diferença de fuso horário a ser levada em conta — por exemplo, na Inglaterra, a festa será de madrugada. Roupas informais estão liberadas, apesar de a produção pedir aos atores que “façam um esforço”. O comunicado, porém, diz que o uso de pijamas está liberado.

“Se você quer estar com roupa formal, vamos adorar, mas se você estiver no Reino Unido e for 3 horas da manhã, talvez queira estar de pijama de grife e gravar da sua cama”, encerra a carta. Pelo jeito, o tapete vermelho este ano será o carpete de casa. O Emmy acontece no dia 20 de setembro.