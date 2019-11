Faustão xinga funcionário de ‘imbecil’ no ar

Fausto Silva voltou a “causar” em seu programa dominical. Ao fim do quadro Dança dos Famosos, neste domingo, 17, o apresentador anunciava a classificação dos candidatos quando as notas e os nomes dos participantes sumiram do telão. Faustão tinha acabado de dizer o nome de Giovanna Lancelotti, mas esqueceu o de Matheus Abreu. Ao consultar sua “cola” na tela que fica ao fundo do cenário, o apresentador percebeu que a imagem com a classificação tinha desaparecido. Um longo momento de silêncio precedeu a patada de Silva para o funcionário responsável pelo telão: “O imbecil tirou de lá, para variar, de novo”, disse.

